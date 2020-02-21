長榮新城憂心大樓旁的瓷磚地出現裂縫，鐵工局承諾修復。（程炳璋攝）

鐵工局鐵道管理組副組長周良惠向居民說明南鐵地下化後續程序。（程炳璋攝）

南鐵地下化計畫進入拆除階段，21日舉辦首場北區公聽會在長勝里活動中心展開，仍有北園街區段8筆土地4戶居民尚未與鐵工局達成共識，居民怒稱至今完全不懂鐵路地下化的東移必要性，指責鐵工局派出「不能負責決定」的官員根本不叫協議價購，而是「脅迫價購」。

南鐵地下化工程陸續在仁德區、東區與北區動工，北區與東區不同意點交的建戶不到10戶，另外在土地徵收方面，鐵工局在北區北園街區段仍有8筆土地未取得，其中兩筆可望在住戶變更繼承後同意，剩下6筆土地共有4戶，至今仍未同意協議的市價。

南鐵地下化計畫北區第1場公聽會21日展開，主要針對尚未同意的4戶進行土地徵收程序，但居民仍可進行協議市價，過程中並未實質議價，居民不斷質疑鐵路地下化東移的必要性，因為涉及國家政策，鐵工局無法答覆。

參加公聽會的居民越講越怒，直呼政府強買，居民好像只有同意的權利，完全不像雙方議價，「只有脅迫、沒有協議」。

長榮新城居民另外針對大樓旁靠近鐵路施工的瓷磚地出現裂縫一事，居民擔心水滲入裂縫掏空地基，鐵工局第5工務段工程師回應，地面裂縫加長，是因為鐵工局為了鐵路施工需要，移植地上的花台，除去原本地下的樹根，讓地下土壤產生變位導致，會在2周內展開修復，修復過程由大樓管委會會同監測，並付上施工前Ｓ棟與Ａ棟的建物調查報告。

(中時 )