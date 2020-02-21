這座「我愛國家歌劇院」花燈，以臺中國家歌劇院為主題，展現臺中藝文的象徵，也代表了臺中人心中的榮耀。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

「石虎家族慶豐年」花燈，以臺中花博吉祥物石虎家族為意象，除了提醒愛護保育動物外，亦期許新的一年皆平安富裕。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

提到台中市，你會想到什麼呢？高美濕地？台中國家歌劇院？珍珠奶茶？還是花博吉祥物的石虎家族呢？來來來！你想得到具有台中特色的名產、建築物、觀光景點及在地文化特色，都可以在后里森林園區-花燈競賽燈區看到喔！

來到2020台灣燈會，你絕不能錯過最具傳承意義、令人目不暇給的花燈競賽燈區！來自全國各地近600件競賽作品齊聚一堂，為台灣燈會點亮了最美麗耀眼的一角。花燈競賽作品共有五組，分別為親子組、國中組、高中職組、大專社會組及機關團體組，不少作品以今年生肖「鼠」為主角進行創作，仔細瞧瞧，發現許多作品，創意十足地將臺中的城市意象融入於花燈作品中。

「花現曙光，臺中Let’s go」的花燈，結合臺中著名旅遊景點：國家歌劇院、高美濕地、彩虹眷村等，歡迎大家共同探索臺中！（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

這座「中市觀光二日遊」的花燈，結合了大臺中指標性的象徵，如：國家歌劇院、東海大學教堂、湖心亭、清泉崗機場等，使遊客更加認識臺中的城市特色。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

「臺中BRT」的花燈，以臺中獨一無二的快捷巴士，及手拿珍珠奶茶的快捷鼠凸顯臺中的特色風貌。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

以名產為例，起源於台中市的珍珠奶茶，揚名海內外，奶茶與珍珠完美絕配，香醇甜美的滋味讓人幸福滿滿，后里區泰安國小的「漂浮珍奶」、西屯區大鵬國小的「『珍』愛台中，如『鼠』家珍」、市立長億高中的「珍珠鼠寶貝」…等，即以珍珠奶茶為主題製成花燈。而臺中市明道中學的「珠玉迎門，鼠運來」更是以｢珍奶」加上臺中市名產｢太陽餅」為題材得到了特優佳績。

在建築方面，除了有大家腦海記憶中的「湖心亭」及「東海大學路思義教堂」外，還有不少作品以臺中市的新地標-「臺中國家歌劇院」為創作題材。例如市立大華國中的「蝶戀東海」、北屯區文心國小的「我愛國家歌劇院」、北屯區文昌國小的「湖心亭」、臺中監獄的「遇見台中」、嘉義縣南華大學的「鼠魚你」、西屯區上石國小的「上石美力-光耀台中」等花燈，將｢臺中港」展現於花燈作品，充分展現充滿藝文氣息的臺中在地特色。

談到台中市的打卡熱點，一定少不了清水區的高美濕地，由臺南市社會關懷協會所製作的「台中意象」、清水區高美國小的「自在高美」，皆以高美濕地為主題製成花燈。除此，花博的吉祥物石虎也成為臺中市的象徵，如潭子區僑忠國小的「給石虎一條生路」、清水區甲南國小的「石破天鯨」和臺中市明道中學的「山野精靈─鼠錢貓」等花燈作品，均以愛護保育動物石虎為主題吸引大眾目光。

另外，薩克斯風的故鄉就在后里，相關作品有︰臺中市明道中學的特優作品「鼠與你的音樂派對」、市立光榮國中的「浪漫臺中音樂饗宴」，即把薩克斯風的元素加入創作中。此外市立神岡國中的「臺中BRT」與西區大勇國小的「臺中有捷運，鼠年行大運」等作品，則以臺中特有的交通意象為主題，在在呈現了臺中的城市特色！

台中市政府教育局楊振昇局長表示，2020台灣燈會即將於2月23日畫下璀璨的句點，還沒有來到后里森林園區觀賞的鄉親，趕緊把握最後展期、相揪來賞燈，更別忘了到全國花燈競賽燈區找找看這些具臺中意象的特色花燈。

(中時 )