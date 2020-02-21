彰化縣1名女子4年前疑似遭姚姓男子性侵，被害人的賴姓父親輾轉得知後，於2016年2月晚上，前往姚男住處理論，姚男父母見狀後上前勸阻，不料賴男卻轉朝兩老揮拳，因為下手太重，導致姚父右側顱內出血，經手術後宣告四肢癱瘓，台中高分院依致人重傷害罪判處賴嫌有期徒刑4年6個月，全案仍可上訴。

判決書指出，2016年2月晚間，賴男從前妻口中輾轉得知愛女疑似遭人性侵，氣得前往姚男住處理論，要為女兒追討公道，賴男一踏進門後準備痛毆姚男，姚男父母見狀後急忙攔阻，不料反遭毆打成傷，姚父送醫開刀治療，最後被醫生判定四肢癱瘓，賴男事後也遭到檢方起訴。

賴男駁斥，自己雖然動手毆打姚父，但傷勢應該不至於嚴重到四肢癱瘓，如果真是如此，那當時警察也不會讓他離開，「而且我在毆打他之前，他已經受監護宣告，生活都無法自理！」對於賴男說詞，一審法官不採信，先判賴有期徒刑6年，可繼續上訴。

全案經上訴台中高分院審理後，原來姚父在遭毆的當天，早因疾病前往醫院急診，當時醫師建議須安排全身電腦斷層掃描，但姚父卻不斷躁動、無法配合，所以婉拒電腦斷層檢查，豈料被毆3日後，姚父再度不舒服送醫急救，經醫生緊急手術後仍然宣告四肢癱瘓。

法官考量，雖然姚父遭到毆打、最終四肢癱瘓，但這部分難謂無延誤就醫之責，且衡量賴男已與姚父家屬達成和解，屢次道歉表達悔意，衡量其犯案動機後，改判有期徒刑4年6個月，全案仍可上訴。

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(中時電子報)