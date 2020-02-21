行政院會昨通過《國土計畫法》部分條文修正草案，新增訂因應國家重大建設需要，經行政院核定國家重大建設計畫，例如前瞻基礎建設，將可檢討變更國土計畫，內政部列為立法會新會期優先法案。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如今在臉書痛批行政院別趁火打劫，蔡壁如表示，「國家重大建設計畫」應該要清楚定義，不是哪位行政院長自己說了算。

蔡壁如表示，在全民關注防疫的當下，行政院會昨竟偷偷通過爭議法案，《國土計畫法》第15條第3項，增訂於「經行政院核定之國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。

蔡壁如說，總統民選之後，三位總統15任行政院長如走馬燈，平均任期約1.3年／490天。歷任院長的重大建設計畫，怎能隨意破壞長遠永續發展的國土計劃。

她以行政院長上次擔任行政院長為例，2006年提出「大投資、大溫暖」計畫後只維持一百多天，最爭議的國光石化，到2011年馬英九在環評當日宣布終止國光石化。

另外，2015年第8屆立委卸任前夕翻修的《國土計畫法》，跨黨派立委的共識，就是只准通盤檢討，不准個案變更，當然不准行政院自行以重大建設為理由破壞國土計畫的安定性和環境永續發展。

蔡壁如表示，行政應該要遵行法律而做事，不該隨著短期政策來修改長期的國土計劃，「國家重大建設計畫」應該要清楚定義，不是哪位行政院長自己說了算，這個政府真的怪怪的，如果行政院要衝衝衝的話，礦業法怎麼不先處理。

(中時 )