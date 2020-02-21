全球旅宿與體驗活動線上市集Airbnb調查指出，亞太地區24歲以下Z世代為達人體驗 （Airbnb Experience）成長最快速族群，對體驗預訂量年成長逾3倍，峇里島、東京、京都、首爾、雪梨是Z世代5大熱門地點。

展望今年，Airbnb提出5大旅遊趨勢，一是徒步旅行為主題的體驗預訂量提升近18倍，愈來愈多人渴望走出舒適圈，前往戶外冒險旅行，大自然類型體驗預訂量成長103%，成為全球Z世代、嬰兒潮世代最喜歡的體驗類別。動物和徒步旅行的體驗也有顯著成長，預訂量分別增加141％、128％。

許多房客也喜愛預訂獨一無二的房源，擁抱大自然，冰屋式的房源，如坐擁山景的瑞士星空全景鏤空冰屋，或位於芬蘭、用雪搭建而成的雪地冰屋，預訂量皆年增83%。

尼泊爾加德滿是全球擁有最多Airbnb探險活動地區，例如為期4 天的喜馬拉雅山靈性徒步之旅、山中健行民宿體驗等。

印尼擁有最多大自然和探險相關體驗，像是烏布是全球大自然、火山、健行類型體驗數量最多的地區，參加者可以在當地農夫達人 帶領下探索稻田，登帕薩則有柔軟的沙灘和海浪，衝浪體驗數傲視全球。

澳洲的野生動物和探險體驗受嬰兒潮世代歡迎，包括墨爾本的大洋路、奧德威爾與12使徒岩公路之旅，荷巴特的塔斯馬尼亞野生動物探險等。

二是時光旅行夯，Z世代及千禧世代熱愛歷史懷舊之旅，去年歷史類型體驗發布量成長271％，今年預訂數增加116％。旅客不只想要了解過去，更想體驗生活，標題關鍵字歷史、時代、一戰等，今年預訂量已達5萬。日本、韓國受歷史愛好者青睞。其中，京都的禪園禪心體驗，讓旅客在當地百年日式庭園漫遊探索，美麗的京町家日式旅館保存良好，讓房客可以入住傳統日式房舍；在首爾，遊客可以進行一場韓屋村時空旅行，探索最古老的韓式住宅村落，城北洞的多變樣貌。

三是放逐自我，單獨旅行成長79％、冥想體驗增加106％，旅客會前往郊區，暫時離開日常紛擾。遠眺墨爾本摩寧頓半島的浪漫穀倉是熱門房源之一，房客人數年增81％。還有一些熱門體驗，包括印尼峇里島新加拉惹溫泉體驗、泰國曼谷水療及三溫暖體驗、美國洛杉磯音樂療癒體驗、西班牙巴塞隆納瑜伽體驗、芬蘭赫爾辛基森林浴體驗。

四是永續餐飲，去年素食體驗增加579％、烘焙體驗成長155％，餃子製作（124％）、義大利麵（88％）等預訂量今年大增。印度提供多樣烹飪體驗，包含印度煎餅與抓餅、薄餅到香炸雜菜佐印度奶茶等，適嗜甜的素食主義者。

(工商 )