台北市萬華區萬大路居民日前發現，入夜之後就有一群人鬼崇在角落聚集，行跡相當可疑，疑似在交易毒品，而這群人原本只在深夜活動，孰料近期越顯囂張，竟然光天化日就在小巷內交易，還派出同夥對附近路人示威驅離，居民忍無可忍向警檢舉，萬華警方循線追查，15日逮捕陳男為首的8人販毒集團，起獲安非他命、K他命等毒品，全案依毒品罪送辦。

警方查扣第2級毒品安非他命7包、第3級毒品K他命1包、玻璃球吸食器6組、注射針6支、毒品分裝袋1批及電子磅秤等物。（圖／翻攝畫面）

據目擊者指出，該販毒集團近半年開始在社區內活動，透過私下通訊媒合，將毒品放置在特定機車置物箱，等待毒蟲自行取貨完成交易；近日卻越來越囂張，光天化日之下竟直接在巷弄內交易，毒蟲直接從藥頭身上接過紙袋，當地居民深怕社區內少年染毒，便加裝監視器蒐證，向轄區萬華分局警方舉報。

警方獲報後，循線追查之下，於2月15日晚上7時許，持票前往位於萬大路上的販毒據點，一舉破獲該販毒集團，查獲47歲陳姓主嫌等8人，並查扣第2級毒品安非他命7包（6.44公克）、第3級毒品K他命1包（0.09公克）、玻璃球吸食器6組、注射針6支、毒品分裝袋1批及電子磅秤等物，警詢後依販賣毒品及持有、施用毒品等罪嫌，將陳等8人移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源追辨。

警方呼籲，民眾吸食毒品危害身心健康且難以戒斷，不僅連累自己還會連累家人，切記勿沾染毒品以免悔憾終身，對於不法行為，警方將會強力執法，民眾應勇於檢舉毒品犯罪，共同維護社區安寧。

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(中時電子報)