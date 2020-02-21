新冠肺炎疫情延燒，讓不少民眾感到相當擔心，中央流行疫情指揮中心19日宣布，台灣又新增一起武漢肺炎案例，是一位北部6旬的婦女，但台北市1名男子昨（20）日在臉書發文，直指該名疑似確診婦女被送往市立聯合醫院忠孝院區，經院方嚴正否認並報警，警方獲報後將該男子傳喚到案，訊後依法移送地檢署偵辦。

根據了解，中央流行疫情指揮中心19日宣布，台灣又新增一起武漢肺炎（COVID-19、新冠肺炎）病例，是一位北部6旬的婦女，自1月22日出現發燒、咳嗽等病狀，直到2月17日才被收至負壓隔離病房，20日才確診。

消息傳出後，1名男子竟然在臉書貼出「國內第24例新型冠狀病毒肺炎患者」之文章，並直指「該患者被送往忠孝醫院」等不實訊息，院方在得知後，嚴正否認並報案。

警方調查後，根據相關網路資訊，隨即通知涉案的男子到案說明，男子坦承張貼該則訊息，訊後依違反「傳染病防治法」移送士林地方檢察署偵辦。

警方強調，「防疫視同作戰」，呼籲全民不要任意製造、散播或轉傳有關疫情不實資訊，無端製造社會大眾恐慌，如有違反刑法、社會秩序維護法與傳染病防治法相關規定，都將依法嚴辦。

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(中時電子報)