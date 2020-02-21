日本時事通信社（Jiji Press）報導，為遏止武漢肺炎疫情擴散，東京都政府宣布將取消或推遲預計在未來3週舉辦的大型室內活動。

當局祭出這項措施的同時，東京正籌備即將於7月登場的2020年夏季奧運。

中國境內目前已有7萬5000多人染上新型冠狀病毒引起的武漢肺炎，包括日本在內的另外25國則共出現1000多起確診案例。

(中央社)