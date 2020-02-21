防新冠肺炎延燒 東京未來3週不辦大型室內活動 14:582020/02/21 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本時事通信社（Jiji Press）報導，為遏止武漢肺炎疫情擴散，東京都政府宣布將取消或推遲預計在未來3週舉辦的大型室內活動。 當局祭出這項措施的同時，東京正籌備即將於7月登場的2020年夏季奧運。 中國境內目前已有7萬5000多人染上新型冠狀病毒引起的武漢肺炎，包括日本在內的另外25國則共出現1000多起確診案例。 (中央社) #肺炎 #武漢 #武漢肺炎 #活動 #日本 也許您會感興趣 國際熱門新聞 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 韓軍也中鏢 新冠疫情爆發 新增52例達156例 - 國際 美人從武漢返國遭歧視 嘆淪過街老鼠 - 國際 不斷更新》日本確診數破730人 北海道3人確診包括1名未滿10歲小孩 - 國際 超毒！韓近百確診病例與新天地教會有關 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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