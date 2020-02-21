高中以下學校下週二開學，學校準備好了嗎？台灣兒科醫學會與教育部今(21)日於台北市和平實驗國民小學辦理校園防疫宣導記者會，兒科醫學會理事長江伯倫提醒，防疫工作不可輕忽，學校、學生及家長都需持續做好最基本且最重要的防疫措施；兒科醫學會並已和教育部合作媒合全國60餘所學校，將自2月25日起辦理衛教宣導。

教育部常務次長林騰蛟表示，寒假延長期間，行政院及中央流行疫情指揮中心協助各級學校做好防疫準備工作，由教育部統籌整備學校防疫物資，已陸續配送額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片，至各縣市指定的服務據點，提供各級學校、公私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等領取備用。另與環保署合作，由各地方環保局負責全國4000所高中以下學校及公立幼兒園周邊公共空間設施消毒作業，包括川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等，預計2月23日前可以全數消毒完畢。

台大醫院小兒部感染科張鑾英主治醫師提醒大家戴口罩時機，戴口罩及收口罩前，別忘了先將手洗乾淨，避免污染口罩；最基本的就是「落實用肥皂或清潔用品勤洗手」、「正確洗手」，除了大家熟悉的濕、搓、沖、捧、擦外，「搓」的部分要謹記7字訣─內、外、夾、弓、大、立、腕，提醒洗手要注意的地方。

國立台北護理健康大學護理系主任王采芷告訴大家如何清潔消毒教室內部空間及學童常接觸物品，例如教室內要開窗保持空氣對流，每天至少一次用稀釋漂白水清潔消毒門把、電燈開關及桌面椅面等，定期消毒樓梯把手、水龍頭及遊樂設施等學生常接觸的公共空間，減少病毒感染的機會。

林騰蛟強調，為了加強衛教宣導作為，已經拍攝衛教宣導影片，開學前將提供衛教宣導影片的連結網址，讓學生及學校正確防疫。

(旺報 )