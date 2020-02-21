苗栗監理站將於3月25日上午9時至下午4時，至苑裡鎮鎮安宮辦理跨機關聯合偏鄉服務。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

苗栗監理站服務苑裡鄉親，避免長途奔波之苦，提升便民服務，將於3月25日上午9時至下午4時，至苑裡鎮鎮安宮辦理跨機關聯合偏鄉服務，現場除了提供辦理高齡駕駛執照換照服務、稅務、就業、工商發展及警政等業務洽辦及諮詢外，還可體驗行動漂書樂趣，歡迎鄉親利用。

苗栗監理站說明，欲參加機車駕照考試民眾，請事先於3月2日至12日上班日，上午8點至下午5點到苑裡鎮公所報名，此場次共開放名額80名，別忘了利用周一至周五上班時間至公立醫院、衛生所或衛福部評鑑合格醫院，或受委託之醫院、診所辦理體檢。

另外，自2018年12月1日起，全國各區監理所（站）初考領機車駕駛執照講習，新增「機車防禦駕駛」課程30分，講習課程從90分鐘變成120分鐘（講習可保留1年），需先完成機車初考領講習，才可進行筆試、路試。

苗栗監理站提醒，欲辦理75歲以上高齡駕駛執照換照之鄉親，需預先安排時間到評鑑合格醫院或衛生所進行體檢。

苗栗監理站說明，高齡長者經體檢合格及通過「認知功能測驗」或檢附無患有中度以上失智症證明文件，於服務時間攜帶該體檢表、駕照正本、身分證正本、最近2年內同1組的1吋照片4張及相關費用到場辦理換發，若沒有駕駛需求或身體狀況不適合駕車者，鼓勵主動繳回駕照。

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