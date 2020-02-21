教育局方炳坤副局長透過廣播節目向聽眾介紹2020年全國花燈競賽絢麗多姿的作品，將城市願景發揮得淋漓盡致。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

光榮國中獲國中組燈王，黃貴連校長於受訪時說明，學校師生以｢復仇者聯盟X-拯救地球海洋生態」這件花燈作品，希望大家一起關心地球面臨空前的浩劫。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020全國競賽花燈於后里森林園區-花燈競賽燈區熱烈的開展，警察廣播電台特於109年2月19日專訪辦理2020全國花燈競賽的主辦單位—臺中市政府教育局及各組榮獲燈王佳績的學校、機關代表。

台中市政府教育局方炳坤副局長透過廣播節目向聽眾介紹2020年全國花燈競賽共有598件作品參賽，來自全國各地的燈藝高手，將城鄉的在地特色、環保生態、科技產業與觀光特色等共同願景，發揮得淋漓盡致。

台中監獄獲機關團體組燈王，陳峰政主任與吳聲金教化科長表示，花燈的製作，提供收容人展現肯定自我價值的機會，更象徵翻轉人生的重要意義。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

臺南市光華高中第七次獲得台灣燈會「燈王」，校長張淑霞說，王耀騰老師也是燈藝師，應用美術與電工課程，培育學生創作花燈。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

臺中市仁美國小獲大專社會組燈王，校長張永雄說，學校同仁以臺中市特色-大甲媽祖、台中歌劇院，喜氣洋洋的財神爺進行創作。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

花燈風情萬種、絢麗多姿，有吃的太陽餅花燈、有喝的珍珠奶茶花燈、有玩的摩天輪花燈、有藝術的國家歌劇院花燈、有保護動物的企鵝冰山花燈、有水滴生態、拯救海洋的生態環保花燈、有交通便捷的台中雙十公車花燈等，都成為民眾拍照打卡的熱點。

獲親子組燈王｢森林秘之音樂會」的臺中市豐原區豐田國小陳金池校長說：｢有夢很美，實現了更美， 但真的很辛苦，於創作期間，有點像武俠小說的閉關。從一根鐵絲開始發想、電線燈泡架設、布面糊貼，每個環節都是時間、力氣與腦力的耗損，直到亮燈之際，作品彷彿仙杜瑞拉原本平凡無奇的南瓜，搖身變成晶瑩的水晶馬車『美夢成真』，相信這是每位花燈創作者共同的心路歷程。」

獲國中組燈王｢復仇者聯盟X-拯救地球海洋生態」的臺中市立光榮國中黃貴連校長表示，這件作品是希望大家一起關心地球面臨空前的浩劫。一座大型花燈從零到有，不是只靠一人的努力就可以做成，必須靠團體的每一份子分工合作，才能將作品完美呈現。這作品是結合「老師、學生與家長」三方力量之傑作，在製作的過程中，製作團隊曾有不同意見，但是最後總能夠摒除個人成見，繼續為完成作品而努力。

獲大專社會組燈王｢銀花萬簇迎金鼠」的臺中市北屯區仁美國小學張永雄校長說：「學校師生積極參與2020台灣燈會在台中的活動，學校同仁特以臺中市在地特色-大甲媽祖、台中歌劇院，搭配喜氣洋洋的財神爺進行創作出『健康快樂、尊重關懷、創新卓越』的學校願景，為響應2020台灣燈會在台中-全國花燈競賽此盛事，學校教師們絞盡腦汁，一共設計了『銀花萬簇迎金鼠』、『喜迎財神鼠來寶』、『衝浪飛鼠』、『飛鼠送禮、台中歡喜』等四件作品參賽，全數獲獎，成績亮眼！」

獲高中職組燈王｢喜從天降」的臺南市光華高中張淑霞校長表示，這是學校第七次獲得台灣燈會「燈王」的殊榮！這座花燈創作的靈感來自於民間流傳「老鼠娶親」故事，「喜從天降」的設計稿是由3位同學聯手設計。但彩稿是平面、花燈是立體，從平面到立體是不容易的事。

獲機關團體組燈王｢鳳凰展翅平安到 牡丹盛開吉祥來」的法務部矯正署臺中監獄陳峰政工場主任說：｢製作團隊中有位因吸毒入獄的小汪同學，有天假日為了趕製此作品，一根鐵線插入了腳底，但他只默默地將鐵線拔出，自己隨便包紮又繼續上工，結果隔幾天因傷口發炎而感染蜂窩性組織炎，住院治療三個星期。

矯正署臺中監獄吳聲金教化科長表示，矯正機關一直秉持著矯正署「信心、希望、真愛、幸福」等四大核心價值，以實踐「監禁、沉澱、蛻變、復歸」等目標而努力。傳承花燈技藝已是矯正機關責無旁貸的使命，指導收容人製作花燈，除有肩負傳遞文化薪火的意義，另也讓收容人可從中學習一技之長，使他們培養刻苦耐勞的精神，進而提升挫折容忍力，強化自我意志，降低日後走出矯正機關後的再犯率。

教育局長楊振昇表示，2020台灣燈會將在109年2月23日閉幕，誠摯邀請全國民眾，把握時刻前來后里森林園區欣賞絢爛的花燈，為每位創作者的努力給予肯定。

(中時 )