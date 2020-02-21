高雄市長韓國瑜21日前往美濃區主持西門大橋橋寬道路拓寬動工祈福儀式。（林雅惠攝）

高雄市美濃區西門大橋橋寬狹窄，導致車禍事件頻傳，地方人士爭取道路拓寬多年，終於如願開工興建，高雄市長韓國瑜21日前往主持動工祈福儀式，韓國瑜表示，這條橋拓寬已經等了9年時間，政府存在目的就是幫人民解決問題，未來不久將把路燈全數換成智慧型路燈，相信路平、燈亮、清水溝會帶來高雄不同的風貌。

美濃西門大橋南側道路現況狹窄曲折，目前寬度大約5米左右，會車不易，該路段因常有砂石車經過，道路險象環生，且局部低漥易積水，因此亟需拓寬道路，拓寬工程預計今年7月完工。

韓國瑜向鄉親表示，這條橋非常重要，因為已經等了9年時間，政府存在目的就是幫人民解決問題，過去一年多來，旗美地區有將近23條道路重新鋪平，明年以前，高雄市整個24萬盞路燈全部要智慧型，今年一定要完成一半，因為目前路燈工人約60人，通常靠巡視與目視維護路燈，或在鄉親與里長反映下才知道路燈故障，未來智慧型路燈一換，只要看手機就知道何處路燈故障，一盞盞巡視的時代已經過去，未來高雄市整個水溝清、路平、燈亮後，一定會帶來不一樣的風貌。

此外，韓國瑜表示，高雄東九區觀光資源得天獨厚，電影「角頭兄弟」劇組準備到高雄，拍第二集，他特別拜託他們能到東九區取景拍電影，高雄有豐富文化，好山好水也要留給下一代子孫，因此他不同意設立廢棄物掩埋場，市府會全力做大家後盾，和大家一起打造最美好的高雄。

美濃區長鍾炳光說，西門大橋拓寬後，不僅提供民眾更安全的道路及帶動觀光，同時也解決水患問題；高雄市政府工務局表示，拓寬工程預定施工期為150天，施工期間，建議跨河通行車輛改行美濃水橋、美濃橋或是中壇橋。

(中時 )