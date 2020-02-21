國民黨位於八德路上的中央黨部租約明年底到期，未來中央黨部何去何從引關注。國民黨主席候選人江啟臣今天受訪表示，補選黨主席任期到明年5月20日屆滿，若他當選，可能不會在任內處理，不過他覺得可重新思考如何空間活化。他強調，在野黨需要的可能不是辦公室，而是走上街頭。

詢及國民黨中央黨部的租約將在明年底到期，江啟臣說，黨中央辦公室除了正常辦公外，也可考慮開放讓外界使用，藉機增加與民眾接觸機會，至於租約到期後搬遷至其他地方也是可考慮，畢竟國民黨的組織不再像過去人員龐大、資產很多的泱泱大黨，實際上是中型政黨。

江啟臣表示，在野黨需要的不是辦公室，而是街頭，黨主席應時常走訪基層，辦公室要實用、合用最重要，且要讓人覺得貼近人民。

國民黨主席林榮德昨稱考紀會這兩天研究如何完備無黨籍立委傅崐萁的黨籍回復案程序，江啟臣說，無論如何就是依循制度，處理此案除了要顧及程序制度，也要讓黨內團結。

另一名黨主席候選人郝龍斌日前拜會前黨主席洪秀柱，江啟臣透露，先前也有和洪秀柱約好拜會時間，但後來洪臨時有事，因此更改到下週拜會。

繼昨天和「歷史哥」直播，江啟臣中午上台北市議員羅智強的「戰神94強」網路節目，但羅因在海外巡講由小編提問，江半開玩笑地虧羅，「我知道你要選台北市長，但是不用那麼認真，先幫我選上黨主席比較重要」。

在快問快答時，小編詢問「與老婆首次接吻地點」，江啟臣聰明地用手比自己的嘴巴，當問到「從政最大貴人」，江脫口「我老婆」，而「國民黨第一美女？」江又再度搬上「老婆」，指「她是國民黨員」，然後興奮地比出耶和讚手勢，自豪稱「不會讓小編的詭計得成」。

(中時 )