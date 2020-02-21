新冠肺炎疫情延燒，國內再添2名確診個案，為60多歲婦女的外孫女及小女兒。其中孫女出現咳嗽症狀，小女兒則未有發燒或呼吸道症狀，2人均在今日確診，目前隔離中。截至目前，國內共累計26例新冠肺炎確診者。

指揮中心指揮官陳時中表示，婦女確診後，衛生單位針對婦女接觸者進行採檢，發現婦女的外孫女、小女兒確診。該名婦人與小女兒為同住家人，未與外孫女同住，研判小女兒為同住期間感染，外孫女則是在11日至加護病房探病時感染。

陳時中表示，針對這個家庭，目前已匡列391名接觸者，其中129人完成採檢，其中143人陰性，24人待檢驗。對於婦女接觸的154名醫護人員，125人需採檢，尚有16人仍需採檢，其餘都為陰性。

陳時中表示，針對日前死亡的白牌車司機，目前已匡列155名接觸者，除了媽媽、弟弟、妹妹、外甥女婿已確診，其餘149人陰性，另有2人檢驗中。至於司機媽媽，接觸者較少，衛生單位已採檢8名接觸者，1人仍在檢驗，其餘陰性；司機外甥女婿則匡列79位接觸者，均為陰性；司機妹妹則採檢14人，其中8人陰性。

(中時 )