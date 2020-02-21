※警語

文章內容為作者自行研究紀錄。僅供參考，無買賣建議。投資人需自行承擔風險，本文不負擔盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議。

之前在粉絲團跟大家分享的好用網站 Simply Wall st. (網站連結)，有興趣的讀者可以去體驗看看。

可以打入你想要研究的美股代號：例如特斯拉(Tesla)

網站會直接把公司的財務資訊跟估值圖像化，超簡單明瞭，也很適合新手投資來使用。

打入特斯拉的股票代號TSLA後，最上方的圖是從五個角度對公司進行評分：

•估值 (Value)

•過去股息支付紀錄 (Dividend)

•資產健全度 (Health)

•過去五年股價表現 (Past)

•預測公司未來1-3年表現 (Future)

圖中顯示特斯拉這家公司是屬於財務體質不錯，未來前景相當看好的成長股。

圖片來源：Simply Wall st.

今年以來特斯拉(Tesla, TSLA)的股價漲幅高達80%。

圖片來源：Simply Wall st.

更有趣的是，網站給予特斯拉的估值高達每股996.23美元。

所以以網站的角度來看，Tesla的股價還被「低估」了快20%。到底這個價格是怎麼估出來的呢？

圖片來源：Simply Wall st.

到底這樣的估值是否合理？

以Tesla目前都還是虧損的狀態來看，網站似乎太樂觀，給公司過高的估值了吧！

圖片來源：macrotrends

我們來看看網站是怎麼算出這個合理價的？

答案就是用「自由現金流折現法」：計算一家公司未來營運可以產生現金流入的折現值。

圖片來源：Simply Wall st.

接下來我們可以看要怎麼計算出折現率：

折現率＝無風險利率＋(槓桿Beta值*股權風險溢酬)後的數字

圖片來源：Simply Wall st.

有了折現率之後，接下來要評估Tesla未來的自由現金流量

由網站的駐站分析師預估公司未來五年的自由現金流量，做為第一階段的自由現金流量值現值

圖片來源：Simply Wall st.

再用永續成長率計算出終值

圖片來源：Simply Wall st.

把未來十年的現金流量折現值＋終值＝總價值

總價值／在外流通股數＝每股現值

圖片來源：Simply Wall st.

終於把合理價估算出來了，真是歡天喜地咚嚨咚嚨嗆～

其實整個計算的流程中都沒有什麼問題，只有一個「大問題」！

就是Tesla未來的現金流量是不確定的，這些數字都是分析師「預估」的。

如果分析師預估不準，股價自然不會照原定計畫去走。每個分析師對一家公司的看法不同，也會給出不同的預估，估出來的股價自然天差地遠。

當分析師對一家公司超級樂觀時，就會給出超級樂觀的目標價，但是股價有沒有漲到目標價，不是他的問題。這就是用現金流量折現法的盲點之一，你以為會發生的事情通常不會發生，然後你就賠錢了。

那到底該用什麼方法去進行估值，找到最合理的價格來買入股票呢？

不同類型的公司應該要用不同的方式進行評估：

從這個網站提供的分析圖中，你可以去判斷這家公司到底是屬於哪一種類型的公司？

•成熟型公司通常具有Value(價值)與Dividend(股息)的特性。營收成長緩慢，但有充沛的現金與良好的資產負債表。

•穩健成長型通常具有Health(資產健全)、Future(未來性佳)，甚至已經可以配發股息收益(Dividend)。營收穩定成長(成長率約15%-25%左右，現金流量充沛。

•高速成長型公司具有Health(資產健全)、Future(未來性佳) ，甚至股價過去已經有相當強勢的表現(Past)。營收高速成長，成長率甚至超過35%，因為把營收再投資，可能尚未開始獲利，具有廣大的產業發展前景。

判斷了公司特性後，再依照不同屬性使用不同的估值方法。例如：

•成熟型公司：本益比(PE)、股價淨值比(PB)

•穩健成長型：本益成長比(PEG)、現金流量折現(DCF)

•高速成長型：股價營收比(PS)

最後，提醒大家「估值」僅能做為一個參考，良好的分析還必須加入產業發展前景，甚至再加入技術型態的判讀，讓你可以掌握一間公司更完整的面向。

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(中時電子報)