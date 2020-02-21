中央流行疫情指揮中心今（21日）公布新增2例新冠肺炎案例，為案24外孫女（案25，20歲）及小女兒（案26，40多歲）。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已掌握本起家庭群聚相關接觸者共391人，已採檢169人，其中2人陽性確診（案25、26）、143人陰性、其餘檢驗中。

中央流行疫情指揮中心指出，案25在1月28日出現咳嗽症狀，31日因發燒就醫，由於持續有咳嗽症狀，又於2月4日、11日就醫；案26無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形曾於2月3日及6日就醫。

由於2人因列為案24接觸者，由衛生單位安排採檢並住院隔離，於今日確診。案26與案24為同住家人，案25未與案24同住，但曾於2月11日至醫院探視案24，感染源調查中，兩人皆無國外旅遊史。

指揮中心統計，昨（20）日國內新增36例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,977個案，含26名確診、1,880名排除，餘隔離檢驗中（45名初驗陰性、其餘待檢驗）。26名確診個案中，1名死亡、其餘個案病況穩定。另針對中部家庭群聚事件，截至目前掌握接觸者共257人，並已採檢256人，其中4人確診（均為案19家人，已於2月16日至19日陸續公布），243人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診75,465例，較前日新增889例，其中11,633例重症，2,236例死亡。另國際間累計1,217例確診病例，分布於28個國家／地區；病例數以日本鑽石公主號619例（含本國籍5例）、韓國156例、日本97例、新加坡85例及香港68例為多；病例中10例死亡，分別為鑽石公主號、香港、伊朗2例，韓國、法國、日本及菲律賓各1例。

指揮中心呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。出國民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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