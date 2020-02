星宇航空為同業加油!21日於Facebook發起「We Will be Fine」串連活動,希望能為近日深受新冠病毒影響的所有旅遊相關產業打氣,也與檳城旅遊局及旅行社共同進行振興計畫,推出台北-檳城來回NT$5,888起優惠機票,在做好防疫的同時也期許盡快雨過天晴。

「We Will be Fine」串連活動透過簡潔好記的精神標語,表達一切皆會好轉的信念,星宇航空率先透過內部同仁手持標語合照,於官方粉絲團送出溫暖的鼓勵,並標籤友航及旅行社,提供特製海報下載及AR特效連結,邀請大家以社群接力將關心傳遞下去。同時也期盼粉絲們能踴躍參與,發揮創意運用「We Will be Fine」海報及AR特效關心親朋好友,使人與人之間的距離不因疫情而生疏。

為了提振旅遊產業士氣,同時配合「體驗檳城2020繽紛亞洲」旅遊年,星宇航空與檳城旅遊局攜手推出台北-檳城期間限定票價,即日起至3月31日,於官網預訂台北-檳城經濟艙來回NT$5,888(未稅)起;旅行社也合作推出團體特惠行程,四天三夜NT$8,988(未稅)起,五天四夜NT$9,988(未稅)起,詳情請洽雄獅、康福、東南、喜鴻及百威旅行社。

檳城擁有豐富的歷史建築、人文活動,加上特出的美食文化,檳城喬治市為世界文化遺產,完整保留歷史的閩式、英式等建築古蹟,並融合華人、馬來、印度、英國等多元文化。漫步在古色古香的街道上,美麗的壁畫創作在各處等著被發現,還可朝聖知名電影場景,如《瘋狂亞洲富豪》的藍屋(張弼士故居)、《色戒》的舊關仔角大鐘樓。

除了豐富的建築遺跡,檳城的美食當然也不容錯過,早餐在南洋茶室點份咖椰吐司配白咖啡,中餐到美食廣場品嚐炒粿條及沁涼的紅豆霜,晚上前進夜市來碗福建蝦麵、五香滷麵或檳城叻沙,數不清的特色小吃,從早吃到晚都不嫌多。

星宇航空期盼在全球投入防疫期間,能從社群著手為社會帶來正面的能量,希望大家不要忘記散播溫暖及希望,也相信旅遊產業能攜手度過,再度一起為旅客打造一次次精彩難忘的旅程。

