新冠肺炎持續升溫，驚傳知名旅遊目的地電商平台KKday裁員並要求員工放無薪假，對此KKday執行長陳明明21日表示，為優化人力，公司確實通報勞工局將資遣8名員工，陳明明強調，此為公司「年度例行優化」，公司現有員工500多人，僅占整體人力約2%。

陳明明並表示，公司每年都會依績效表現在農曆年前調整人力資源。他並坦承，新冠肺炎疫情確實讓遊客減少出門，對KKday影響，臺灣出境影響7、8成，香港出境少掉9成。而公司資遣8位員工，占整體人力占比極低，「公司目前並沒有大規模裁員計畫」。

因應疫情衝擊，KKday鼓勵員工利用這段時間請事假「充電旅遊」，在國內外參加短期課程或短天數遊學，公司並提供免費行程讓同仁參加。 陳明明強調，充電旅遊假為自願性質，公司絕未強迫，此舉主要目的是讓員工有較大空間休假，公司也提供免費行程讓員工選擇體驗。

(工商 )