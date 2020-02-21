斯洛伐克駐台代表的太太梁晨因為沒有健保卡，無法在藥局購買兒童口罩，即使告知藥局自己是外交人員的家屬，仍遭到歧視性語言趕走。外交部經與衛福部協調，已獲衛福部同意協助配發，可望於今日下午送交外交部，並儘速轉致駐台機構。

梁晨昨天將買不到兒童口罩又被羞辱一事PO上臉書，引起廣大討論，稍早已經刪文。斯洛伐克駐台代表馬丁則在臉書發文指出，台灣的政府以及衛生福利部，當前投入最大的關注與力量即刻做出反應，迅速而及時的解決這些難題。我作爲個人，高度評價國家政府機構以如此專業和積極的態度來保護台灣公衆的健康，包括生活在台灣的外國人，還有最主要的是目前對疫情的防控工作。

馬丁說，在這嚴峻的非常時期，我們一直緊密關注著在台灣的狀況。就目前來看，與其他亞洲國家相比，面對疫情的擴散，台灣一直有非常成功的管控。

馬丁表示，值得重要一提的是，台灣應該也必須在參與WHO的專業談判中有自己堅定的一席。歐盟長期一貫支持台灣作爲觀察員的身份參與這一國際衛生組織。若是兩千三百多萬人不能及時得知、或是僅僅片面得知與生命息息相關的訊息，這是不能想象的。不論造成目前這種狀態的原因是什麽，都是不可原諒的！

「我也必須要再次强調中華民國外交部（台灣）及其禮賓處對我們的幫助和種種協助。他們的專業態度以及友情對我們來説是難以衡量的巨大支持。」馬丁認為，目前台灣對於新型冠狀病毒的防控工作都很嚴謹，狀況可控。這要歸功於台灣相關機構專業和充滿人文關懷的工作付出，希望這片美麗土地上的人們繼續保持健康和快樂。

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(中時 )