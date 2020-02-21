澳洲F-35戰機

澳洲將豪砸7.26億美元（約220億台幣），升級將部署F-35機隊的北領地空軍基地，以增加坎培拉在太平洋的軍械庫火力。

據路透21日報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周五說，這位於北領地凱瑟琳的基地2027年完成升級後，將成為F-35新機隊的家。而美國在澳洲北部有1,250名駐軍，未來也將使用這基地。

「這對我們與美國結盟，還有擴大空軍在印太戰力的觸及力來說，」莫里森在聲明中說，「將是不可或缺的一部分。」儘管中澳關係惡化，但莫里森否認這是針對中方。

(中時電子報)