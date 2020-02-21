迎F35 澳220億升級基地與美共享 13:502020/02/21 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國F-35戰機的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲F-35戰機 澳洲將豪砸7.26億美元（約220億台幣），升級將部署F-35機隊的北領地空軍基地，以增加坎培拉在太平洋的軍械庫火力。 據路透21日報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周五說，這位於北領地凱瑟琳的基地2027年完成升級後，將成為F-35新機隊的家。而美國在澳洲北部有1,250名駐軍，未來也將使用這基地。 「這對我們與美國結盟，還有擴大空軍在印太戰力的觸及力來說，」莫里森在聲明中說，「將是不可或缺的一部分。」儘管中澳關係惡化，但莫里森否認這是針對中方。 (中時電子報) #澳洲 #美國 #F-35 #中國大陸 #太平洋 #隱形戰機 #閃電 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳洲乾熱受不了 F-35嬌貴可能頻脫隱形皮 10:092019/01/03 軍事 競標者紛落跑 這國可能不得不買F35 16:292019/10/03 軍事 大錯特錯！澳坦承不該倉促買F-35 10:292019/11/13 軍事 軍事熱門新聞 迎F35 澳220億升級基地與美共享 - 空軍 印度第3航艦 因缺錢而擱置 - 軍事 美羅斯福號航艦 疑行經東部外海 - 軍事 砸近8兆 日要研發酷斯拉新戰機 - 軍事 白菜價 菲以100美元買韓軍艦 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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