儘管光寶科(2301)積極佈局高附加價值的雲端、人工智慧物聯網(AIoT)等領域，但PC市場持續惡化，仍對光寶科資訊科技產品事業帶來壓力，亞系外資給予光寶科「賣出」評等，目標價下看40元，今天光寶科股價下跌作收。

光寶科1月合併營收為113.14億元，月減22%，年減28%，光寶科大陸主要廠區為常州及廣州廠，兩個廠區均已於2月10日復工，目前正逐步拉升復工率中。

亞系外資在最新報告中表示，雖然光寶科積極佈局高附加價值雲端、人工智慧物聯網(AIoT)領域，但佔比達70%的資訊科技產品仍承受PC市場持續惡化壓力，且光寶科將處分固態硬碟(SSD)部門，預估今年第2季起光寶科儲存事業營收將減少50%到60%，其他產品包括光儲存設備(ODD)營收將以每年減少25%以上速度衰退，預估光寶科2020年整體營收將減少4%，至於2021年整體營收將成長1%。

再者，受到大陸智慧型手機客戶下修財測及新冠肺炎疫情導致生產受阻，亞系外資亦認為，光寶科光電產品需求回溫時間將從今年第一季延後至下半年。

亞系外資表示，受惠事業重整及資訊產品漲價挹注獲利，光寶科股價從2018年底低點以來已上漲35%，不過光寶科毛利率和營業利益率上升趨勢從去年第四季開始反轉，因而給予「賣出」評等，目標價下看40元。

(時報資訊)