新型冠狀病毒疫情恐慌在全球持續發酵，除大陸疫情尚未控制外，日本、新加坡以及韓國也爆發社區感染，恐衝擊亞洲經濟市場，台股難置身事外，台股今震盪小跌開出，雖一度翻紅小漲，但依舊難敵權值股跌多漲少，指數摔下11700點，終場台股收跌38.74點、報在11686.35點、成交量為1235.76億元；台股周線翻黑、本周指數跌129點。

疫情將衝擊第一季終端消費市場，惟仍獲外資點名的蘋果概念股中大立光(3008)相對有撐，大立光(3008)終場小漲約1%，台積電(2330)震盪小跌，終場跌幅0.15%，鴻海(2317)證實大陸主要廠區復工受疫情波及，進度謹慎，今股價反映營運不確定風險升溫，下跌1.3%，收在81.7元，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)也恐在疫情衝擊下，第一季營運保守，股價分別下挫約2.5%、1%。防疫概念股在全球疫情升溫下，今日獲市場青睞，毛寶(1732)、亞諾法(4133)、熱映(3373)攻上漲停，疫苗相關高端疫苗(6547)新冠病毒疫苗拚下半年人體實驗，今日再度漲停鎖住43.3元，來到近兩年高價，國光生(4142)目前也成立專案研發團隊，今日股價大漲約4%。被動元件則因為市場傳出供給吃緊，國巨(2327)上漲3%，奇力新(2456)、大毅(2478)亦逆勢走揚。

分析師表示，肺炎疫情重新影響華爾街投資信心，市場避險情緒濃厚，也使得恐慌指數VIX上揚逾8%，加上Fed降息預期不排除落空，美股期貨盤大跌，都衝擊國際股市表現，台股方面，除要面對大陸復工進度問題，東北亞日本、韓國疫情也加劇，都將為台股投下更多不確定因子，短線上恐進入震盪期，接下來在個股的操作策略上以位階相對較低，或量縮拉回再行進場低接。

另外，目前投資人對疫情已經沒有過度恐慌的心態，但在大陸復工情況仍低迷的情況，勢必將影響電子業第一季的營收表現，加上台灣下周開學在即，都會影響市場信心，目前操作上建議來回區間操作為主。

(時報資訊)