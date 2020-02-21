28歲紐西蘭男子涉嫌謀殺一名英國背包客女子。奧克蘭高等法院今天判處男子無期徒刑，至少需先關17年才能聲請假釋，成為紐西蘭歷來最長時間不得假釋的刑案。

22歲的米拉（Grace Millane）完成大學學業後展開旅行，她2018年12月1日在奧克蘭失蹤。法庭並未透露行兇男子姓名，他去年11月22日已遭陪審團定罪，但延後宣判刑期。

據紐西蘭官方電視台1News報導，法官摩爾（Simon Moore）在法庭上表示，決定刑期最重大的考量在於被告不得假釋的最低服刑時間。

摩爾最終判決被告需服刑17年才能聲請假釋，這是紐西蘭歷來對謀殺所判最長不得假釋的案件。

米拉到紐西蘭當背包客，與凶手透過手機交友軟體Tinder認識，米拉在22歲生日前夕與對方小酌後，前往男方奧克蘭市中心的公寓，隨即失蹤。

警方在數日後於懷塔克雷山脈（Waitakere Ranges）風景道路數公尺旁的灌木叢，發現一座淺淺的墳墓，找到米拉的遺體。

凶手坦承米拉死在他家公寓，但否認謀殺罪名，他的律師辯稱女方是在合意性行為時意外身亡。但檢方表示，凶手有謀殺意圖，而米拉慘遭勒死。

「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）報導，米拉的母親吉莉安（Gillian）今天早上從英國透過視訊宣讀法庭聲明。她表示，女兒在墓地被找到消息是她一輩子的「噩夢」。

(中央社)