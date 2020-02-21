印度耗資1.2兆盧比（新台幣5100億元）建造6艘新一代核動力攻擊潛艦的計畫已邁入關鍵階段，待政府最高層批准細部計畫後，預料首艘潛艦將在10年後問世。

經濟時報（Economic Times）今天引述未具名的消息人士指出，新一代先進核動力攻擊潛艦的初始設計階段已成功進行，現在將投入更多資源進行更複雜的細部設計與建造，正等待政府最高層批准。

這項新一代核動力攻擊潛艦的設計與建造計畫，是印度總理莫迪的內閣2015年啟動的海軍軍備長期項目。

消息人士說，新一代核動力攻擊潛艦的設計工作，是由印度海軍設計署（Directorate of Naval Design）潛艦設計組負責，並由印度國防部國防研究暨發展組織（DRDO）從旁協助。

這名人士表示，這6艘配備核子動力、飛彈和魚雷的新一代先進核動力攻擊潛艦建造，如果一切按照計畫進行，第1艘將在10年後推出。

印度新一代核動力攻擊潛艦計畫在去年加快腳步，國防單位研究了一種用於船體特殊金屬，且在設計過程中測試了比例模型。

此外，印度巴拔原子研究中心（Bhabha Atomic Research Centre）也正為這項計畫設計功能更強大的新潛艦用核子反應爐。

印度東海軍司令部總部所在地維沙哈巴南（Visakhapatnam）的造船中心正在興建印度首艘自製核動力潛艦「殲敵號」（INS Arihant）級的第2艘，其中第4級主要結構性工作已接近尾聲。

消息人士說，如果有需要，造船中心最早將在明年為下一代核攻擊潛艦建造做好準備；儘管明年不太可能開始建造新一代核潛艦，因為開發階段預計花費更長時間。

這名人士表示，儘管「殲敵號」級核動力潛艦耗費超過20年的時間才完成，但印度下一代自製核潛艦因為在第一代自製潛艦的設計、開發和製造下已有足夠的經驗，很可能在預計的1年半時間內完成設計。

中國至少有10艘核動力潛艦服役，加上中國海軍船艦近年來頻頻出沒印度洋，成為長期的存在武力，讓印度加快核子潛艦部隊的建構。

消息人士也指出，「殲敵號」級核動力潛艦第2艘比第1艘稍大且配備更佳，預計於今年投入使用。由於「殲敵號」是印度自製且可攜帶核子彈頭彈道飛彈的核動力潛艦，讓印度具備海、陸、空「三棲」核武投射能力，第2艘服役後將增加印度的核武威懾力。

「殲敵號」級核潛艦在第2艘服役後，後續還會興建另外兩艘，並可能在2024年前投入使用。

印度也與俄羅斯簽訂價值30億美元的協定，租用一艘先進核動力潛艦，這艘潛艦將配備印度本土通訊系統和偵測傳感器，以填補印度在自製核潛艦成軍的空白及官兵培訓工作。

印度海軍目前服役的核潛艦有兩艘，一艘自製「殲敵號」核子潛艦，一艘是向俄羅斯租用的「查克拉號」（INS Chakra）核子潛艦。

(中央社)