鑽石公主號撤僑行動將在今午展開，中央流行疫情指揮中心表示，目前已確定20人可搭乘專機返台，加上飛機上醫護人員、機組人員共有27人，預計今晚10點15分可抵達台灣，屆時將有12台救護車載送旅客入院。

華航包機預計今午從桃園飛往東京羽田機場，傍晚抵達羽田，晚間10點15分至10點半之間降落回桃園。指揮中心將派出1名醫師、3名護理師同行，包含乘客在內，所有人都需穿上防護衣，4小時航程不供餐，禁走動、上洗手間，甚至也準備了尿布。

日方今日已完成採檢，確定20名台人可搭乘華航包機返台。指揮中心副指揮官何啟功表示，登機前，乘客需先通過發燒篩檢設備，若發現發燒（37度），防疫人員將以耳溫槍再度確認，並詢問症狀。若有突發狀況，將影響登機人數。

何啟功表示，旅客上機後，14天內有症狀者，將與他人分開坐。機上也預備好空間，以備不時之需（如：發燒）。今晚抵台後，我方將蒐集健康聲明，並安排12台救護車，將返台者載送至醫院，送醫後隨即展開隔離檢疫。萬一下機後出現緊急狀況，將優先處理，以備用的2台救護車直接送醫。

(中時 )