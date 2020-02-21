東吳大學在開學前教室加強清潔工作。（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

東吳大學提供隔離港澳生的住宿為一人一間，採光良好。（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，東吳大學防疫跨單位總動員，兩校區的公共區域已經準備好超過200瓶酒精，提高全校師生消毒頻率，開學後還將設置6個「體溫量測站」，由教職員幫學生把關體溫，全力防堵病毒入侵，另外，必須隔離14天的港澳生，平均一週會接到心理師兩通關懷電話，有趣的是，東吳大學副校長董保城也親自致電關心學生，但學生第一間傻傻分不清楚，還問：「剛是里長伯打電話給我嗎？」

東吳大學開學日延期至3月2日，學校在各大樓各樓層的公共區域超過200處，設置75％酒精消毒液，並會在開學前，進行為期兩天的全校性大規模消毒，就連學校地餐餐桌和柱子上，也都黏好了防疫教戰守則，提醒同學取菜的時候請勿交談，並縮短用餐時間。

東吳大學校內電梯按鍵定期定時消毒。（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

東吳大學校長潘維大贈送水果給接受隔離的港澳生，增加抵抗力。（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

在港澳生方面，東吳採取一人一間的方式進行14天的隔離，整棟宿舍集中管理，每間房間都有對外窗，採光良好，學生一搬進住隔離宿舍就能看到學校準備的健康自主管理包，裡面附有體溫計、口罩、酒精等個人用品，同學只需負擔三餐的費用，住宿費全免。

東吳大學也提到，校內心理師平均1週會打兩通電話關心同學心理健康，其間也發生有趣插曲，東吳大學副校長董保城親自致電關心學生，但學生第一間認不出副校長的聲音，萌問： 「剛是里長伯打電話給我嗎？」東吳大學校長潘維大也提供各式水果，像是香蕉、蘋果、橘子及棗子等，盼增強學生體力和抵抗力，並貼心附上小紙條鼓勵同學。

東吳健康暨諮商中心配合政府規定，進行師生接觸史調查，管理追蹤發燒個案，「預防嚴重特殊傳染肺炎調查表」已以電子郵件發送至個人信箱，並呼籲今年1月起，曾至中港澳旅遊、出差史的師生，或已被疾病管制署列為追蹤者，主動通知健康暨諮商中心。另備有額溫槍、耳溫槍提供各單位及學生辦理活動時借用。

春節期間防疫同樣不打烊，東吳大學早在1月28日（大年初四）召開首次緊急會議，並依教育部規定成立「防疫小組」，由潘維大校長為召集人，主任秘書賈凱傑擔任執行長進行統合調度。「防疫專區」也已經在學校官網首頁上線，包括：安心就學措施、住宿資訊及相關公告等，提供師生及家長最新防疫資訊。

(旺報 )