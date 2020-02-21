外界憂心新冠肺炎疫情悄悄在社區傳播出去，質疑檢疫採檢對象不該限制於有中港澳旅遊史，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，在14日時已經把範圍放大，包括第一種國外旅遊史、有症狀發燒，第二種有發燒、呼吸道症狀、且群聚現象，第三種則是抗生素治療三天未好轉、找不病因、流感檢測陰性的嚴重肺炎者。

面對外界質疑一直把採檢標準侷限在中港澳旅遊史，也有網友開始肉搜相關接觸史，陳時中強調，疫調是一串嚴密的調查，要根據接觸史、活動行為來確認是不是要調查的人，「而且還有根據一個假設的前提就是潛伏期是14天」，雖然偶爾有例外，但這是一個有科學化的情況。

陳時中指出，有人質疑傳染給案例19的浙江台商是否要繼續追查相關症狀，「如果是1月16日傳染的，如果往前推算14天潛伏期，那就會算到選舉，當時有很多大型活動在展開，是否也要算進有被傳染的可能？」他強調，站在科學上，沒有完全沒可能，但我們就是要採取有發生症狀、才會被我們匡列到檢驗的可能，不會被無限放大「是要在科學前提下設定標準來訂定」。

(工商 )