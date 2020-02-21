新冠肺炎疫情不斷升溫，卻疑似出現防疫漏洞。新北市議員葉元之今日在臉書發文，1名男子17日從廣東到香港轉機回台灣，入境時誠實報告自己無家可歸卻未被安置，致電衛福部又被告知去找里長，該男子因而戴布口罩四處奔波，24小時後才被衛生局安置，葉元之則認為該名男子的情況不是個案，希望政府拿想出對應方法。

葉元之表示，該男子半年前到廣東工作，17日晚間從香港轉機回台灣，他入境時誠實告知自己無家可歸，但並沒有被安置，試圖投宿旅館卻被拒收，通知衛福部，則被告知要找里長處理。

該男子因而在18日拿自我簡易表找里長幫忙，但當地里長也不知所措，中午轉介他到區公所，公所人員雖將他安置在空曠房間，卻直到晚間7點才有衛生局人員上門，將他帶到檢疫所安置，但該男子全程只戴布口罩，24小時空檔恐造成防疫漏洞。

葉元之表示，居家檢疫是為了讓避免高風險群接觸民眾，該男子卻遮騰多時才被安置，恐造成其身邊人等極大風險，若讓公所人員不幸被感染，其後果不堪設想希望政府能想出對應方式。

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(中時電子報)