順德菜被視為「粵菜的發源地」，而替香港餐廳連續5年摘星的「燒臘天王」歐梓康正來自這廚師之鄉。歐師傅16歲入行至今已42年，燒臘經歷十分完整，尤其對製作叉燒時每一步工序的堅持，盛傳港澳米其林密探評鑑時必點他的「伊比利黑叉燒」。

伊比利黑叉燒。（圖／台北國賓大飯店提供）

在台北中山北路的老字號飯店力邀之下，歐主廚來到台灣擔任燒臘總主廚，除了帶來米其林密探必點招牌「伊比利黑叉燒」以外，更嘗試以台灣當令水果入菜，獨家研發酸香清爽的「檸蜜脆皮燒鱔」、清甜酥脆的「香芒雞件佐沙律」等菜色。

檸葉魚露雞。（圖／台北國賓大飯店提供）

檸檬葉是廣東人秋冬必吃「蛇羹」的去腥法寶，但他看中檸檬葉的香氣能夠提出雞肉香氣，「檸葉魚露雞」選用肉質飽滿的古土雞浸入以大量檸檬葉、魚露與紹興酒調製的滷汁中，看似東南亞風格，入口才知豐厚飽滿，檸檬葉襯托的恰到好處。

人參BB鴨。（圖／台北國賓大飯店提供）

另外，因歐師傅因曾受邀擔任韓國濟州島最大度假勝地的燒臘總主廚，也激發他使用韓國人參入菜的靈感，這季推出的新菜「人參BB鴨」跳脫傳統鴨就是拿來烤的框架，取秘製中藥材及人參藥酒浸潤4小時，讓滋補參氣鑽進鴨肉紋理中。

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(中時電子報)