大政治大爆掛-無色覺醒》日韓疫情日趨嚴重 我旅遊示警才1級？ 14:102020/02/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本九州的福岡市60多歲夫婦確診感染新冠肺炎，這是九州的首例確診病例。福岡市表示，由於兩人最近沒出國，很難鎖定感染途徑，南韓疫情昨突暴增53名確診病例，更出現死亡首例。官方證實出現一名「超級傳播者」，至少傳染37人，宣布病毒突破防疫網，進入「社區傳播」階段。 面對日益嚴重的日韓疫情，台灣疫情指揮中心提升旅遊警示恐怕勢在必行。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #疫情 #日韓 #福岡市 #確診病例 #鎖定 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸抗疫佳音 湖北外病例數12連降 04:102020/02/17 焦點新聞 後疫情時代 兩岸關係雪上加霜 企業悲觀 04:102020/02/17 兩岸要聞 不見面的經濟 疫情形塑在線商業 04:092020/02/18 焦點新聞 日本上季經濟 創5年最大衰退 04:102020/02/18 全球財經 宅經濟站穩風口 補量上攻 04:102020/02/18 證券．權證 疫情過後商用房市迎漲？劉學龍：可逢低進場 14:112020/02/18 財經 新冠疫情牽動的中美關係？ 04:102020/02/19 論壇廣場 疫情重創陸港 今年來併購量大減 04:102020/02/19 全球財經 共同防疫！苗縣議長匯集1500口罩送計程車司機 13:382020/02/19 生活 日疫情失控 醫轟利益的選擇 04:102020/02/20 政治要聞 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 「罷韓」將破50萬？網友說最不滿這句話 - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 傷害台灣民主 韓粉怒吼：吳子嘉公開向韓國瑜道歉 - 政治 罷韓連署數量創新高 高雄市府回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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