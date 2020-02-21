日本九州的福岡市60多歲夫婦確診感染新冠肺炎，這是九州的首例確診病例。福岡市表示，由於兩人最近沒出國，很難鎖定感染途徑，南韓疫情昨突暴增53名確診病例，更出現死亡首例。官方證實出現一名「超級傳播者」，至少傳染37人，宣布病毒突破防疫網，進入「社區傳播」階段。

面對日益嚴重的日韓疫情，台灣疫情指揮中心提升旅遊警示恐怕勢在必行。

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(中時電子報)