新冠肺炎疫情嚴重，連詐騙集團利用防疫進出醫院要戴口罩，鎖定台北榮民總醫院內7台提款機，連續提領110次，共計240萬，警方沿途調閱監視器，鎖定2嫌的交通工具以車追人，本月18日在淡水拘提2名車手到案，並2人身上起出安非他命，訊後依詐欺、毒品危害防制條例法辦。

警方指出，40歲溫姓男子、37歲潘男，去年12月到1月中，分別提領50次、60次，都是利用醫院進出人員複雜，每個人都戴口罩避免疫情擴散，他們卻心存僥倖，藉口罩領錢不會被機器攝影機拍到容貌，連續持人頭帳戶的偽卡，每次提領2到3萬不等。

車手榮總提款11次得手240萬稱：大家戴口罩看不出（讀者提供/李文正傳真）

警方根據2人穿著衣服，追查他們使用的交通工具，2人坦承犯行，辯稱看到詐騙集團刊登「高薪、輕鬆」的求職廣告，每筆可從中抽取5％的「水錢」，因而聽從大陸電話指示，持偽卡提領帳戶內被害人匯出的款項，警方呼籲勿貪圖高薪成為詐騙集團不勞而獲的幫凶。

37歲潘男自去年12月到今年1月間，連續提領110次，ej／4

(中時 )