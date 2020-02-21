尤女在3樓陽台大喊張女，揚言要跳樓。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區兩名閨密日前因細故爭吵，其中張女在拉扯中致右手受傷，當進行包紮時，尤女突然情緒失控跑到3樓陽台，大喊「你敢走，我就跳樓給你看！」警方好言安撫及相勸，趁尤不注意擒抱壓制管束，避免再有自殘行為。

清水警分局梧棲分駐所表示，15日晚間23時許獲報，指梧棲區仁美路有民眾糾紛案，所長江明儒立即帶領警員李崇維、楊家明、陳佳裕迅速馳往現場，並通知消防隊派遣救護車到場協助。

警方到場後，現場45歲張姓女子右手虎口受傷，她告知剛與閨密45歲尤姓女子在3樓租屋處因細故發生爭吵，互相拉扯造成手部受傷欲就醫，當救護人員為她包紮傷口時，尤女突情緒失控，跑到3樓前陽台伸腿跨坐於牆上，身體往外傾，並大聲對張女說「上來說清楚，你敢走，我就跳樓給你看」。

警方眼看尤女就要墜樓，立即大聲制止，同時極力勸說及安撫情緒，告訴她「有話好好講、不要跳樓傷害自己」；另一邊，警員李崇維、楊家明火速上樓奔往3樓陽台，將尤女擒抱拉下陽台壓制管束，避免她再有自殘行為，並通知尤女親友到場陪同，結束一場驚魂記。

清水警分局梧棲分駐所長江明儒呼籲，自殺無法解決問題，勇敢求助才能找到出路，親屬好友間應互相關心照顧，遇有自殺傾向者應立即尋求幫助，避免發生無法挽回的悲劇。

(中時 )