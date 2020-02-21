立法院新會期今開議，因應新冠肺炎，將制訂紓困特別條例，對此國民黨立法院黨團今日召開記者會，主張給予必須居家隔離者與請防疫照顧假者津貼。

黨團書記長蔣萬安首先針對口罩議題反映民意，他指出民眾對於口罩徵用和發放存有不滿，下周要開學了，還有學生沒有口罩，目前政策12歲以下一周可買4片，12歲以上一周買2片，但很多家長反映，許多小六生滿12歲了，造成同班有人一周可買4片有人只能買2片。還有家長反映國中生要補習通勤，遇到的風險不比小學生低。蘇貞昌曾保證口罩一定夠，結果各地藥局仍大排長龍，希望政府能聽到民眾需求。

蔣萬安接著指出，紓困條例制訂不應該預設期限，國民黨會為民眾好好把關，針對細節仔細審查，要求行政部門清楚說明，錢要花在刀口上，確保錢用在受疫情衝擊的產業與民眾身上。

蔣萬安表示，對於需要居家檢疫、居家隔離者，希望能給予防疫津貼，甚至可以請公假拿全薪。至於防疫照顧假，未來家長也應該可以有津貼，我們不希望受檢疫民眾到處跑，除了重罰也要給予基本生活照顧，才能讓民眾留在家裡。此外希望給予疫苗研發人員獎勵，給他們誘因讓他們盡快研發出來。另外針對可能出現的社區傳播，要料敵從寬，提高防疫層級，這些都是國民黨提出的防疫建議，希望行政院接受。

國民黨團總召林為洲則表示，特別條例最早由國民黨提案，下周一24日朝野協商時將討論各版本紓困條例草案，希望能討論到最完整，兼顧各方面，讓防疫沒有漏洞。

(中時 )