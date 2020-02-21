雲端儲存服務公司Dropbox上季業績意外強勁，且執行長Drew Houston表示公司預計在2020年底前轉盈，周四盤後股價大漲10.77%，報20.73美元，稍早前一度飆漲16%，收復2018年的IPO價格21美元。

自去年9月以來，Dropbox股價就未曾收在21美元之上。

該公司去年第四季調整後每股盈餘為16美分，優於分析師預估的每股盈餘14美分。營收年增約19%，為4.46億美元，略高於市場預估的4.43億美元。

第四季付費用戶數為1430萬個，較第三季的1400萬個成長，並超出市場預估的1420萬個。每付費用戶平均營收為125美元，較第三季的123.15攀升，亦優於市場預估的123.81美元。

該公司預測本季營收介於4.52億～4.54億美元，中值為4.53億美元，優於市場預估的4.48億美元。該公司預測2020年全年營收介於18.9億～19.05億美元，中值為18.98億美元，略低於市場預估的19億美元。

(時報資訊)