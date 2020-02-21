雲端儲存服務公司Dropbox上季業績意外強勁，且執行長Drew Houston表示公司預計在2020年底前轉盈，周四盤後股價大漲10.77%，報20.73美元，稍早前一度飆漲16%，收復2018年的IPO價格21美元。
自去年9月以來，Dropbox股價就未曾收在21美元之上。
該公司去年第四季調整後每股盈餘為16美分，優於分析師預估的每股盈餘14美分。營收年增約19%，為4.46億美元，略高於市場預估的4.43億美元。
第四季付費用戶數為1430萬個，較第三季的1400萬個成長，並超出市場預估的1420萬個。每付費用戶平均營收為125美元，較第三季的123.15攀升，亦優於市場預估的123.81美元。
該公司預測本季營收介於4.52億～4.54億美元，中值為4.53億美元，優於市場預估的4.48億美元。該公司預測2020年全年營收介於18.9億～19.05億美元，中值為18.98億美元，略低於市場預估的19億美元。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。