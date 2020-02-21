TPK-KY(3673)因第4季提列生產設備提列資產8.2億元，影響2019年獲利，法人認為，公司受到疫情影響程度有限，奈米銀及擴大LCM組裝出貨模式將帶動今年營運成長，2020年有望連四年獲利，並優於2019年表現。

TPK去年因有LCD款手機全貼合業務，及平板電腦供貨比重提高，加上超大尺寸產品下半年出貨，全年營收1366.1億元，年成長20.4％，全年總出貨量年成長約11％，稅後淨利為2.1億元，每股盈餘0.51元，若無提列減損，稅後淨利可達10億元以上，優於預期。

疫情方面，公司現階段認為，4月應可恢復正常，影響程度相對較低。因為首季進入淡季，且延後復工，單季營收季減3成，也符合法人看法。

該公司今年動能主要來自於奈米銀技術及擴大LCM發展，去年開始投入產線後，今年將再拓展第二條，客戶除了超大尺寸互動式電子白板，還包括多款手機客戶，今年貢獻將加大。LCM則針對現有客戶的中型尺寸產品，從原先僅提供觸控貼合模組一條龍式生產至整體LCM組裝，有利於出貨單價增加，預計今年下半年明顯貢獻，也是讓今年資本支出提高到40億元主要原因。外資及本土法人今日出具報告看好以上兩大業務的成長動能，普遍估計今年每股盈餘落在1～2元。

(時報資訊)