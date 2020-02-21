台北居大不易，不過很多人還是希望成為「台北市民」，觀察近三年台北市各行政區戶數增長變化，2018年台北市增加5478戶，2019年戶數增加4647戶，戶數雖增加，但增量趨緩，而雖然台北戶數最多的行政區仍是大安區，不過去年全年增加戶數最多的行政區為內湖，達851戶。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2019年全年內湖的買賣移轉棟數達4036棟，居台北各區之冠，凸顯內湖房市熱度。內湖成為交易熱區，主要受惠內科就業人口支撐，各企業總部相繼進駐內湖，加上內湖商圈和鄰近的大直商圈成熟，又有捷運通勤，房價居中，不管是一般自住族偏好的三房，或大坪數豪宅、別墅，或單身貴族偏好的小宅，產品類型多元，整體綜合性條件，受購屋族青睞。

觀察2018年戶數增加最多的是文山區，達1160戶，主要因為總價單價門檻低，是不少小資族成家的熱區，不過2019年增加戶數減至714戶，顯示房價雖然是購屋的重要因素，不過綜合性的機能還是購屋者考量關鍵！

信義區則是唯一戶數減少的行政區，比2018年少了155戶。張旭嵐指出，隨著信義計畫區蓬勃發展，信義區等於是豪宅、百貨和國際商辦的代名詞，含金量高，房價也高，頂級豪宅單價動輒兩百萬，不過高資產族有能力一次購下多戶，也因為不乏法人置產型購屋，信義區設籍戶數不增反減。

(時報資訊)