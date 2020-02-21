訊連(5203)與台大數位學習中心合作，捐贈等值200萬台幣「U簡報」及「U會議」服務，協助台大打造遠距教學直播及視訊會議上課平台，讓無法返校就學的學生於防疫期間，透過網路直播參與課程，並透過視訊方式進行課堂討論。

台大數位學習中心於2017年成立，成立宗旨是結合傳統教育與數位學習的優勢、加速研發優質且專業的數位學習內容，提供創新學習服務模式，並提升高教公共性。新型冠狀病毒疫情於國際間逐漸升溫，其中亞洲各國影響最鉅。針對於開學期間無法返校參與課程的學生，台大積極尋找數位化的教學工具，期能透過同步（直播或視訊討論）與非同步遠距教學形式保障學生受教權利。

訊連「U 簡報」可提供高達500人同時上課的線上直播。教師端可透過個人電腦，整合簡報、視訊、語音及白板進行課程直播。學生端可使用個人電腦或手機觀看課程直播，並於課程中利用文字討論區進行提問互動。「U會議」的線上會議室可提供高達100人參與會議，適合進行小班教學或透過螢幕分享方式進行小組討論。

此次訊連採捐贈方式，提供台大等值200萬台幣的服務外，訊連也推出「U校園防疫免費專案」，支援國內高教此緊急需求，免費提供各大專院校「U簡報」與「U會議」，每校各50套、市值100萬台幣的線上直播及視訊會議系統。

(時報資訊)