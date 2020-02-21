市場研調機構TrendForce表示，隨著資料中心需求強勁，2019年第四季NAND Flash營收季增8.5%，預估2020年第一季在量縮但價增的情形下，營收表現將持平上季。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示，受惠於資料中心需求成長，2019年第四季NANDFlash整體位元出貨量季增近10%。供給面受6月鎧俠四日市廠區跳電影響，供不應求使得合約價止跌回漲。整體而言，第四季整體產業營收較第三季增長8.5%，達125億美元。

由於需求面在第四季表現優於預期，供應商庫存水位已恢復正常，因此減少對通路市場Wafer的供應量，並著重於較高毛利的產品出貨。

展望2020年第一季，TrendForce表示，考量新冠肺炎疫情可能影響手機及筆記型電腦等消費性電子產品供應鏈，或將造成NAND Flash位元出貨量小幅衰退或持平。然而，考慮到合約價上漲幅度，預期產業營收可望與上季持平。

龍頭三星電子(Samsung)由於資料中心需求在2019年第四季快速成長，加劇SSD供不應求態勢，帶動三星的位元出貨季增近10%。平均銷售單價成長。在價量齊增的情況下，三星第四季NAND Flash營收達到44.51億美元，季增11.6%。產能部分，三星2020年持續減少Line 12的平面製程產能，主要的擴產來自西安二期工廠，儘管擴產時程因疫情影響存有隱憂，但目前仍按原本規劃進行。

SK海力士(SK Hynix)受惠手機及資料中心需求增長，2019年第四季位元出貨季增10%，然出貨產品容量較高，平均銷售單價僅持平，整體營收12.07億美元，季增5.4%。產能部分，因為縮減平面製程產能轉做3D NAND，預計2020年年底的產能將較年初下滑。

鎧俠(Kioxia)隨著產能自跳電事件後恢復，以及資料中心與PC SSD的需求增長，鎧俠的位元出貨成長近10%，平均銷售單價漲約5%，整體營收23.41億美元，季增5.1%。在產能擴張方面，岩手縣的K1廠將於2020年上半年起貢獻產出，用以投入96/112層產品製造，但新增產能主要用以填補四日市廠區層數提升所衍生的產能損失，因此整體的投片規模維持不變。

威騰電子(Western Digital)2019年第四季出貨位元季增24%，然而平均出貨單價因產品組合關係而下跌約8%，第四季NAND Flash營收達18.38億美元，季增12.6%。產能部分，威騰持續挹注岩手縣K1廠投資，但K1廠的新增產能主要是為填補四日市廠區製程或世代轉進所衍生的產能損失，因此總產能規劃並未增加。

美光(Micron)2019年第四季位元出貨季增近15%，平均銷售單價小幅上升，營收季成長18.1%，達14.22億美元。在產能方面，美光2020年的產能規劃偏向保守，新加坡新廠的無塵室空間主要用以維持現有產能水準。

(時報資訊)