受制大陸工業廠商復工速度慢，與新冠肺炎疫情近期在東亞地區持續擴大蔓延，如台灣、日本與南韓等都被美國視為社區感染地區，使外資看淡包括台股在內的亞洲地區股市，周五亞股包括日本、南韓、香港、菲律、越南、馬來西亞、泰國與台灣等多臉色不佳。

不過，相對台股反應新冠肺炎疫情，似已愈趨淡定，因為包括官股券商與公營法人等國家隊法人，力抗源自外資調節賣壓，使台積電跌勢明顯收歛，股王大立光也在上下大震盪後由黑翻紅，加上被動元件龍頭國巨與SRAM大廠南亞科短線也站在多方，使盤勢逢低撿便宜貨者，仍大有人在。

加權股價指數場報跌38.74點，為11686.35點，單日跌幅0.33%，成交值1235.76億元。短中期均線如5日、10日、月線與季線等暫呈空方排列，但多方在低檔半年線及年線等關卡仍具優勢。

在東亞地區疫情未能進一步明朗與控制之前，顯示盤勢中期整理將拉長，短期大盤特色，不排除在季線與半年線間來回游走，而個股則依題材領先盤勢發展。

權值股今力守榮面者，包括南亞科、華航、仁寶、股王大立光、台泥、亞泥、遠東新、台玻與台達電；台積電、聯電、廣達、鴻海、長榮、和碩、聯發科、第一金、台塑、台塑化、友達、南亞、群創、中鋼、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、長榮航及日月光投控等，演出疲軟。

上市櫃表現較佳股票包括國巨、奇力新、華新科、達爾膚、恆大、康那香、熱映、高端疫苗、毛寶、豪展、中化、茂矽、嘉晶、合晶、朋程、凱美、六角、神盾及晶電等，其中防疫概念股再起，與電子零組件報價看漲的被動元件、矽晶圓與DRAM等，值持續關注。

(工商 )