嘉義縣議員姜梅紅（右一）表示，鱗光大道路面凹凸不平，對像坐輪椅的人士、持拐杖的使用者或年紀小的孩童都很危險。（張毓翎攝）

嘉義縣議員姜梅紅21日邀集縣府、經營業者及多位民意代表會勘，爭取盡速進行修復工程。（張毓翎攝）

緻圓公司表示，針對路面空隙的部份，會與包商討論，以哪種石礫做填補較妥當。（張毓翎攝）

日前有民眾透過臉書社團《東石之美》，諷刺東石漁人碼頭有一條主要進出入的「鱗光大道」設計不良，不管推嬰兒車或騎腳踏車都像在進行「越野賽」，PO文一出引發熱議。嘉義縣議員姜梅紅21日邀集縣府、經營業者及多位民意代表會勘，爭取盡速進行修復工程。

鱗光大道因凹凸不平，被民眾戲稱為「越野賽道」，網友看到PO文後紛紛留言，「連小朋友走路都會絆倒」、「能撐那麼久未出事、真不簡單」、「曾目睹有人穿高跟鞋，直接跌個狗吃屎」、「不管是用水泥或瀝青，把路鋪平比較實在」等。

姜梅紅今會同縣府文觀局及經營漁人碼頭的緻圓公司、東石鄉代表會主席黃東岳及東石村長黃錫雄實地會勘；姜梅紅指出，鱗光大道路面凹凸不平，不僅對推嬰兒車的家長不方便，其他像坐輪椅的人士、持拐杖的使用者或年紀小的孩童都很危險，希望能盡快改善。

總長250公尺的鱗光大道，假日時還有小農在上面設攤，是遊客重要的通行道路。緻圓公司管理部經理張文慶表示，下周將著手設置指向性標誌，指引遊客到附近無障礙步道，同時針對路面空隙的部份，公司將與包商討論，以哪種石礫做填補較妥當，盡早提供一條安全的步道，讓民眾行走時無後顧之憂。

(中時 )