市面醫療口罩一罩難求，康那香董事長戴榮吉回饋鄉里，贈送區內學童及漚汪文衡殿65歲以上信徒防疫口罩及抗菌溼巾。（劉秀芬攝）

市面醫療口罩一罩難求，康那香董事長戴榮吉回饋鄉里，贈送區內學童及漚汪文衡殿65歲以上信徒防疫口罩及抗菌溼巾。（劉秀芬攝）

因新冠肺炎疫情蔓延，民眾瘋搶口罩，政府徵收口罩工廠，採實名制購買，但中小學開學在即，家長憂心口罩不夠用，台南不織布大廠康那香公司董事長戴榮吉回饋鄉里，21日上午贈送未被徵收的N95等級口罩1萬5000片，及抗菌溼巾給將軍區的800名學童和1500位長者。

21日上午口罩發放活動在將軍區的漚汪文衡殿前廣場舉行，區內國中小、幼兒園派代表來領回物資再統一發給學生，一早也有許多老人家前來領排隊領口罩，並讚揚戴榮吉的善行，市長黃偉哲也到場贈致感謝狀。

戴榮吉表示，他看到家鄉許多長者每周出門走一大段到藥局買口罩，又要排隊一兩個小時，才買到兩個口罩，實在太辛苦，因此除了贈口罩與抗菌溼巾給區內學童，也加贈給漚汪文衡殿四角頭里內長輩。

戴榮吉現場也表示，如果將軍區將軍廟、苓仔寮、青鯤鯓、馬沙溝4間大廟表達需要口罩，他就加碼捐贈。

康那香目前每日可生產21萬片政府徵用的醫療級口罩，工廠另外有製作PM2.5等級的3D立體防空汙口罩生產線，日產6萬片，一片市價25元，戴榮吉也稱讚自家PM2.5口罩比醫療級口罩還厲害。

(中時 )