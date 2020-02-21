是方電訊 (6561) 受惠雲端市場規模經濟發酵，去年第4季營收6.07億元，年增5.49％，全年營收衝破24億元關卡，毛利率超過4成，四大產品線稅後淨利5.45億元，年增12.17％，全年EPS高達7.83元，營收、獲利雙創新高。

董事會並宣布通過108年盈餘每股配發現金股利7元，併同資本公積配發現金1元，共計每股配發現金8元，配息率達102％。

是方電訊是中華電信轉投資的小金雞，是方表示，IDC機房與雲端應用服務兩大產品線帶動整體營運成長，不論是第4季表現及全年營收、毛利率、稅後淨利皆創歷史新高。

展望2020年，是方董事長吳彥宏表示，從全球戰略布局的觀點來看，在雲端應用服務不斷推陳出新以及5G上路的網路新時代，數位匯流節點已成為極重要的關隘要塞，是方電訊已經啟動骨幹網路容量擴大計劃，體現成為東亞電信樞紐及雲端應用服務中心的決心，也會持續不斷精益求精，確保市場的領導地位。

此外，吳彥宏認為，新冠肺炎疫情對電信產業影響有限，反倒因此在全球掀起「遠距辦公」風潮，推升是方電訊070語音電話、視訊系統、網路線路資源等SaaS雲端應用服務，成為企業客戶避疫方案。

是方表示，繼去年4月台灣-香港的骨幹網路(backbone)容量擴增到200 Gbps容量之後，自本月起新增台灣-日本以及台灣-新加坡之間的高速骨幹網路，換言之，透過新增日本及新加坡高速骨幹容量，是方一舉匯聚東北亞及東南亞的網路架構，將可提供數據網路與雲端應用方案的企業客戶更高速、更直接、更安全的國際網際網路交換服務。

總經理劉耀元指出，此次日本與新加坡的骨幹擴增計畫，不僅容量加大，更是專業服務的延伸。以日本為例，是方成功介接位居東北亞重要網域樞紐的東京網際網路交換中心（Japan Internet eXchange，簡稱JPIX），並直連新加坡第一大網際網路交換中心（Singapore Internet eXchange，簡稱SGIX），等同於透過當地接軌東南亞網路樞紐，而能夠一舉成功串連「東協10+3」的骨幹架構，對於朝向東亞電信樞紐目標邁進的是方來說，別具意義。

另外，是方也宣布，通過國家通訊傳播委員會（NCC）「108年度通訊傳播關鍵基礎設施防護演習」評鑑，榮獲優等獎表揚，正式列入國家2級關鍵基礎設施，不僅象徵是方經得起最嚴格的資安考驗，所提供的各項產品服務，更能讓企業客戶獲得最佳品質保證。

(工商 )