停靠在日本的鑽石公主號上有台灣籍旅客，中央流行疫情指揮中心21日表示，專機已經在周五中午起飛，預計傍晚抵達日本，經過相關關務作業後，預計周五晚間10點回到桃園機場，預計載回20名台籍旅客。

中央流行疫情指揮中心副執行長何啟功指出，目前派出是華航150人座飛機，機上配備4名機組員，另外台灣也會派醫護同仁隨機前往日本，總共27名，並強調這次包機會比上次武漢台商回台更為嚴謹。另外，華航班機應該是夠寬敞，有足夠空間做好區隔，並且也預留區域可以作為緊急事件要處理。

至於搭機前是否會在進行相關處理，何啟功說，登機前醫護同仁會先詢問症狀並瞭解健康狀況及體溫。而下機之後，會在進行相關檢疫，之後送往隔離所觀察。目前已經備妥12輛救護車作為運送用，另外也有2部預備，若是有乘客在過程中發生健康狀況改變，就會啟動備用車輛直送醫院。

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