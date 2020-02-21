總統蔡英文今日接見2019年國家生技醫療品質獎獲獎團隊代表，她表示，台灣的生醫產業不只可以成為國內下一個兆元產業，也能為世界做出更多貢獻，而國家衛生研究院針對新冠肺炎疫苗嚴法，已經取得具體成果。

蔡英文指出「國家生技醫療品質獎」向來被稱為「生醫界奧斯卡」，獲獎團隊可以獲得這個獎項，不但代表醫療技術的進展突破，也代表得獎者是提升台灣整體醫療水準的重要功臣，她要恭喜大家獲得最高的榮譽及肯定。

同時，生策會多年來結合政府和民間資源，提供生技醫藥資源的各種研發合作平台，對於促進生技醫藥和健康服務產業發展有非常大的貢獻，她要表達誠摯謝忱。

生醫產業一直是「5加2產業創新計畫」中發展的重點項目。過去3多來，政府逐步努力，要把台灣打造成「亞太生醫研發產業重鎮」。目前在台北、新竹、高雄等地區，都成立了生技醫藥特色聚落，也加速了創新的進程。

她認為，在產官學界的共同努力下，台灣的生醫產業不論是創新競爭力或研發能量都十分豐沛，從2018年起，正式開放六大類細胞治療，不但嘉惠了更多病患，讓生醫產業有大幅度的躍進，也更為台灣的再生醫學揭開新的里程碑。數位醫療也是政府正在發展的方向，結合AI人工智慧及大數據，再加上人體生物資料庫（Biobank）的共享應用，以及資料庫間有效的串連整合，都有助於精準醫療的發展。

蔡英文有信心，台灣生技醫療的軟實力在國際上是有目共睹，台灣的生醫產業不只可以成為國內下一個兆元產業，也能為世界做出更多的貢獻。像是因應這一波新冠肺炎疫情，國家衛生研究院及疫苗廠商也都積極投入防疫產品的開發。她昨天也特別到國衛院了解疫苗研發的狀況，目前我們也已經取得非常具體的進步，相信很快就會有進一步的成果。

國衛院也已經建置符合PIC/S GMP規範的生物製劑廠，也有足夠的研發和產製經驗，相信一定能夠積極守護國人健康。

未來，政府會持續推動生醫產業的發展，增加更多研判、診斷、開發新藥的豐富度及準確度，讓生醫產業創造更多價值。這樣一來，不僅可以大幅提升台灣的醫療水準，也增加台灣為世界貢獻的實力。

(工商 )