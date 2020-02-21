二林鎮公所從29日開始一直到3月8日，舉辦一連９天的「2020愛在二林木棉花季」，歡迎全國的好朋友一起到這邊賞花，遊玩逛文創。（吳建輝攝）

「2020愛在二林木棉花季」在當地溝頭社區舞蹈班的舞蹈下，熱鬧展開。（二林鎮公所提供／吳建輝彰化傳真）

春天是百花齊放的季節，彰化縣二林鎮華崙里有一條長達1.4公里的木棉花道，每年3月便會開滿滿滿的木棉花，讓人彷彿置身在紅色隧道裡，二林鎮公所今年選在此地舉辦「2020愛在二林木棉花季」，活動期間將會有超過30個包括公益、美食、文創攤位，還有精彩的藝文表演，邀請全國鄉親一起共襄盛舉。

「2020愛在二林木棉花季」將從29日開始一直到3月8日，一連9天活動，期間還舉辦學生寫生比賽與木棉花攝影比賽，邀請各路好手前來切磋，另外活動第一天的上午的8點40分及下午2點，會各發250組的樹苗，讓民眾帶回家種植。

二林鎮長蔡詩傑表示，代馬橋到溪湖橋間的木棉花樹，種植將近450棵的木棉花樹，樹齡都已經超過20年，每年盛開時都吸引各地民眾前來打卡拍照，另外因為木棉花樹又稱英雄樹，因此特別在每棵樹上，都掛上木刻的英文名字，活動期間大家可以找尋有自己名字的樹，打卡留念意義非凡。

蔡詩傑說，未來會投入更多資源進行樹型的修剪與照顧，而為了保留現有景色，不會去增設太多人工造景來破壞這邊的自然地景，希望在公所及農會的努力，能將這邊打造成更完整的休閒場所，創造更多觀光人潮，歡迎全國的好朋友一起到這邊賞花，遊玩逛文創。

「2020愛在二林木棉花季」，活動期間將會有超過30個包括公益、美食、文創攤位，還有精彩的藝文表演。（二林鎮公所提供／吳建輝彰化傳真）

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