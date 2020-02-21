目前效力紅襪的捕手魯克洛伊（Jonathan Lucroy）了解太空人偷暗號一事，他曾效力運動家隊，並說運動家球團早就向大聯盟檢舉過了，不過聯盟卻沒有作為。因此他們只能自保，他說在對上太空人時，會更頻繁更換暗號，甚至每球要換過一次。

根據《ESPN》報導，魯克洛伊2016年至2019年效力過遊騎兵、運動家、天使等，與太空人同屬美西的球隊，身為常交手的競爭球隊，他知道太空人在做什麼，「我早在2年前就知道了，而且他們持續作弊。雖然最近才爆發出來，不過每個棒球界的人都知道，尤其是美西這區的球隊，對上他們要更聰明點。」

效力過天使、運動家等隊的捕手魯克洛伊稱早知道太空人偷暗號。（美聯社資料照）

為了防止被偷暗號，魯克洛伊指出他們會非常頻繁更換暗號，「每一球都會換，我們必須這麼做，不然他們很快就從下一球破解我們上一球的暗號。」魯克洛伊更說，「他們有複雜的系統，這對精神上是艱難的挑戰，說起來簡單做起來難，這是令人恥辱的事，不過我很高興終於曝光了。」

此外魯克洛伊在2018年在運動家時，從菲爾斯（Mike Fiers）口中證實此事，而運動家球團也早就向大聯盟檢舉過，不過他們僅打電話詢問罷了，直到菲爾斯向媒體爆料，大聯盟才真的啟動調查。運動家總管佛斯特(David Forst)上周也曾向媒體表態，早在爆料前就曾向大聯盟投訴。

(中時 )