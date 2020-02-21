台中市學生數近3千人的明星小學動員校工全面消毒，健康中心堆滿防疫物資。（王文吉攝）

富春國小為各班備妥消毒酒精，校長李秀櫻日前率行政人員排隊採購，備妥45公升。（富春國小提供／王文吉台中傳真）

史上最長寒假即將結束，中、小學因應防疫忙翻！台中市學生數近3千人的明星小學動員校工全面消毒，健康中心堆滿防疫物資。另有校長率隊到酒廠採購酒精，還有行政人員奔走找尋額溫槍，最後向開藥局的家長借調。不少教師感慨「寒假多放14天，當孩子較幸福」，也有老師說「為了孩子健康，再辛苦都值得！」

市區家長普遍憂心校園防疫，富春國小校長李秀櫻日前帶著行政人員遠赴台中酒廠排隊，順利買到40公升酒精，加上存貨，目前備妥45公升，漂白水依班級標註分配，3M醫用口罩則是熱心廠商去年贈送。校方將防疫物資集中拍照，由班導師分享到親師群組，讓父母安心。

富春國小含幼兒園近400位學童，領到配發3支額溫槍，成人、兒童及幼兒口罩共500片，校長李秀櫻說，教育部配發的防疫物資都是備用，提供突然發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適狀況者配戴。潭子一所小學主任說，自行採購加上政府配發，絕對足夠，但數量是機密，不敢讓其他校知道，因為「怕被借走」。

位處山區的偏鄉小學則是老神在在，學生數不到50人的校長說，由於學生數少，也沒有出國，校園活動環境空曠，防疫不像其他明星學校這麼緊張。梨山中、小學距離市區遙遠，平時採購不便，校長洪永明說，健康中心有安全存量，盤點過後還算足夠，暫時不用動員搶購。

有校長無奈表示，政府配發防疫物資近日才陸續領取，為了安撫家長恐慌心理，教職員提前採買，缺貨還要透過管道詢問，並拜託家長會出錢出力，有些學校的家長會「不夠力」，只能動用「校庫」，勢必排擠辦學經費。

梨山中、小學距離市區遙遠，因採購不便，健康中心平時維持安全存量，暫時不用採購。（梨山中小學提供／王文吉台中傳真）

富春國小為各班準備備用的口罩，因應突然發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適狀況者配戴。（富春國小提供／王文吉台中傳真）

耀宗興業去年捐贈一批兒童用口罩予富春國小，剛好防疫派上用場。（富春國小提供／王文吉台中傳真）

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