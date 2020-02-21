台北地院審理潤寅詐貸案，今天上午傳訊協助偽造提貨單據的星榮物流負責人蕭良政及4名員工，曾被譽為「巴西柔術第一女」的沈秉誼也在其中。蕭男今認罪，但沈女等員工均喊冤，辯稱是依照老闆指示套印提單，並不知道內容造假。

蕭男供稱，2013年間潤寅帳房林奕如來跟他要空白提單，當時詢問林女用途，林女藉口說貨物遲延，要先給收件人看，他不疑有他，給了空白提單的PDF檔，直到2016、2017年間他發現提單數量差太多，詢問潤寅老闆娘王音之，王女才坦承造假詐貸。

蕭男說，當下有表明不想幫忙做假，但王音之百般拜託，說如果不這麼做，潤寅會經營不下去，由於星榮仍有5、6千萬帳在潤寅那邊，怕被倒帳，最後只好繼續配合。

而沈女等4名女員工都否認犯罪，辯稱她們在收到潤寅透過電子郵件寄來提單檔案後，受老闆指示幫忙套印，因她們原本的工作都不是負責製作提單，不清楚內容是否正確，且因無法違抗老闆命令，也只能照辦，沒有特別核對提單內容。

沈秉誼曾在2015年的香港巴西柔術比賽上獲得冠軍，因她外型亮眼，奪冠消息經媒體報導後，她一度遭到粉絲騷擾。今天上午開完庭，沈女面對記者詢問是否有冤屈，她都沒有回應，在友人護送下快步搭上計程車。

(中時 )