資深媒體人黃暐瀚因挺韓立場，許多說話都遭到扭曲，甚至遭到韓黑者網路霸凌。對此，黃暐瀚表示，罷韓不用故意扭曲他的話，來激發對立拉高仇恨值。他更呼籲韓粉，此時面對韓黑的不理智，更要遵從「罷韓四不」，並加「一要」，投下反對票。

黃暐瀚今在臉書發文表示，現在大家知道，為什麼他說「罷韓四不」了吧？因為不管你說什麼，都會被扭曲，被說成「看不起高雄人」。你說他們沒看懂他說什麼嗎？其實他們有，但就是要故意激發對立，刺激仇恨，這樣韓國瑜被罷免的機會就更高。所以，這不是一個講是非、求證據的台灣，這是拉仇恨不用錢的台灣。

黃暐瀚敬告Wecare高雄，不用來跟他賭雞排，他不是高雄人，他也沒有權利投票，然後我一直覺得韓國瑜罷免成功的可能性，高於罷免失敗。 「不用再拉仇恨值了，洗洗睡吧」！至於韓粉，他還是那句話「罷韓四不」，不上街、不動員、不反駁、不理會。今天「四不」之外，我加「一要」，要去投下反對票。

(中時電子報)