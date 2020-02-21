演歌雙棲的郭書瑤日前登上《綜藝3國智》，除了來參與遊戲外，順便帶來睽違多年的音樂作品。難得有大來賓現身，讓主持群都顯得相當興奮，連潘若迪都拉著小鐘箭步上前搶著握手，讓大夥笑說又趁機揩油。難得上節目玩遊戲的郭書瑤，還特別秀了一段新歌〈合拍〉的舞蹈。

王少偉則是打趣地問郭書瑤：「怎麼會來我們節目，是不是受到甚麼威脅了？」郭書瑤則是露出甜美笑回答：「來上節目很開心！」製作單位另外準備了美味點心讓郭書瑤補充體力，在大啖美食之餘，主持人瑪麗很不是滋味的說：「只有瑤瑤來才有，平常我們都只能吃些稀奇古怪的東西。」

上節目不忘打歌的郭書瑤（右），現場教起了新歌《合拍》的舞蹈。（圖／台視提供）

本集的「中年大叔挑戰賽」，由小鐘與潘若迪擔任守關人，只要挑戰成績超過兩位守關人，便有機會獲得提早收工福利。兩人挑戰雙人跳繩屢屢失敗，大夥也笑兩人雖練習了一個多小時卻徒勞無功，潘若迪不甘示弱的表示：「這樣是為了讓你們等下好看一點。」沒想到接下來換張立東和風田挑戰，沒三兩下功夫便超越他們兩人的成績，可以早點下班，讓黃豪平笑說：「照這個節奏下去，我看今天節目長度應該會不夠。」

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(中時電子報)